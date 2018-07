Iqbaal Ramadhan Pamer Foto Cium Seorang Perempuan, Siapa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor pemeran Dilan dalam film Dilan 1990, Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan, mengunggah foto dirinya mencium seorang perempuan.

Foto yang diunggah pada Senin (23/7/2018) memperlihatkan Iqbaal mencium pipi sambil merangkul wanita tersebut.

Keduanya terlihat berada dalam sebuah acara musik, seperti yang dituliskan oleh Iqbaal pada caption fotonya.

Baca: TERPOPULER - Dari 3 Artis yang Terpaksa Lepas Hijab Hingga Jenazah Ibu Guru Ditemukan Terapung

Baca: Jokowi Makan Malam Bersama 6 Ketua Umum Partai, Sajian Menu Khusus Hingga Masalah Bangsa

Baca: Hasil PSMS vs PSM Makassar Buka Peluang Persib Bandung Juara Paruh Musim

"We the fest with this one was a blast. finger crossed svmmerdose for we the fest 2019! ps: check my insta story to see independent LIVE by yours truly xo photo by: @jozz_felix," tulis Iqbaal pada unggahannya.

Baru diunggah beberapa jam, foto ini sudah dibanjiri hampir 50 ribu komentar.

Warganet yang penasaran dengan sosok perempuan itu pun langsung membanjiri kolom komentar.

Baca: Pelatih Persib Kirim Sinyal Rotasi Jelang Lawan Persebaya

Baca: Polres Sambas Proses 2 Anggota Terlibat Narkoba

Baca: Empat Hektare Lahan Gambut Dilahap Api

nvandr25: Yaudah gppa. Langgeng terus sama dia ya:) kalo udah putus, wa aku masih sama kyk kemarin kok:).

alifioprmnsr: @nurrani_r sakit hatimu kan kak? Aku gamau kamu pisah Ama dia.

nopandayeayerrrrrss: pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini.

Baca: Hasil Akhir PSMS Medan vs PSM 3-1, PSM Makassar Gagal Puncaki Klasemen Liga 1

Baca: Kepala BPH Migas ke Padang Tikar

Baca: Petugas RS Juga Siap Layani Pertanyaan dan Keluhan Pasien JKN-KIS

Diketahui keduanya baru saja nonton acara musik bersama, seperti terekam pada video ini: