Cara Kembalikan File Foto yang Terhapus di Android, Instal Aplikasi Ini

TRIBUNPONTIANAK. CO.ID - Kamu pasti pernah kehilangan file foto yang tersimpan di dalam galeri ponselmu, entah karena salah pencet saat menyeleksi foto yang mau dihapus atau karena sengaja dihapus.

Dilansir Tribunpontianak.co.id dari Grid.ID, untuk mengembalikan foto yang hilang dari galeri ponsel memang tidak semudah merestore file yang hilang pada PC.

Namun, jangan cemas, file fotomu masih tetap bisa dikembalikan.

Kamu hanya butuh salah satu dari dua aplikasi ini.

Baca: RAMALAN ZODIAK - Hati-hati Ada Orang Ketiga Menghampiri

1. Aplikasi Restore Image

Aplikasi ini dapat kamu unduh dari google play store.

Setelah aplikasi Restore Image terpasang, kamu bisa membuka aplikasi tersebut.

Setelah itu pilih opsi search the image you want to restore (cari foto yang ingin kamu kembalikan).

Kemudian pilih file foto yang ingin dikembalikan, lalu klik restore image di sebelah kiri bawah.

Dengan demikian foto tersebut telah kembali di ponsel kamu karena secara otomatis tersimpan di folder Restore Image.