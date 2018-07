Resmi Bertunangan, Beginilah Momen Romantis Greysia Polii Saat Dilamar Sang Kekasih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mendengar nama Greysia Polli, tentu akan terngiang sebagai salah satu pemain bulu tangkis kebanggaan tanah air.

Yup. Di deretan pebulutangkis nasional Greysia Polii menjadi salah satu yang terbaik di sektor ganda putri maupun ganda campuran.

Kali ini, gadis cantik ini kembali menjadi sorotan netizen. Bukan hanya lantaran persoalan prestasinya melainkan kisah asmaranya.

Baca: Lagi Viral! Pedangdut Iis Dahlia Komentari Pedas Peserta Audisi Dangdut, Pihak KDI Sampai Buka Suara

Baca: Menteri Perhubungan Imbau Driver Ojek Online Tak Demo Saat Asian Games

Baca: 5 Artis Ini Ternyata Punya Nama Panjang Banget! Sandra Dewi Sampai 36 Huruf

Beredar sebuah foto momen membahagiakan yang diunggah sebuah akun belum lama ini.

Ialah saat Greysia Poli resmi bertunangan dengan kekasihnya, Felix Djimin.

Kabar bahagia ini diunggah melalui akun Instagram Etha Mohede, @ethamohede, Minggu (22/7/2018).

Di sana, Etha Mohede mengunggah tiga foto yang menunjukkan momen bahagia di antara sejoli tersebut.

ethamohedeShe said YES!! Love you both.. Congrats @felixdjimin @greyspolii

Merespon kabar bahagia tersebut, sejumlah netizen mengucapkan selamat.

pondok.ngangenin.24hOMG !!! ...... very romantic.

kwok_susana3WOW!!!! Huge congratulations and big hugs to you both!!! @felixdjimin @greyspolii So happy for you two

@felixdjimin

bgenxWidiiihh akhirnya Gel!! Selamaaatttt yaaaa... seneng liatnyaaa @greyspolii