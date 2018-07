Jumlah Kuota Masih Belum Mencukupi Kebutuhan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribunpontianak : Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Setelah melakukan pemantauan secara langsung ke sub penyalur di Batu Ampar dan Padang Tikar, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP) Norasari Arani menilai memang masih ada beberapa kendala.

Terutama menurut dia jumlah kuota untuk setiap sub penyalur yang masih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar sub penyalur tersebut.

"Kendala yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi sangat banyak. Di satu desa tidak bisa satu sub penyalur, kita akan tambah lagi, sehingga Kouta bisa bertambah di satu desa, karena mereka maksimum 3 ton per hari itu dibagi apakah 1 ton untuk bensin dan 2 ton solar atau sebaliknya sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya, Senin (23/7).

Kemudian ia juga mengatakan sub penyalur ini haruslah tepat sasaran, karena itu iapun akan memperketat aturan untuk pembeli nantinya.

"Ini harus tepat sasaran, konsumen harus jelas by name by addres, maka nanti dinas akan membuatkan kartu untuk konsumen. Sub penyalur juga harus ada buku yang mendata konsumen, misalnya Ali membeli 5 liter, kemudian di catat, ini harus sangat ketat diawasi karena ini disisihkan untuk masyarakat miskin," ungkapnya.

Bahkan diakuinya akan dibentuk tim pengawas yang akan memastikan bbm bersubsidi ini peruntukannya seusia. Karena menurutnya BBM bersubsidi khususnya di sub penyalur ini tidak boleh dijual kepada pengecer, industri besar hingga perkebunan sawit.

"Kita akan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang SK nya akan ditanda tangani bupati, tim yang mengawasi ini berasal dari penegak hukum termasuk kami dari dinas, tokoh masyarkat kades, untuk saling mengawasi tidak boleh pengecer dan industri besar termasuk perkebunan yang membeli," tuturnya

Namun ia juga mengatakan tentu pemerintah tetap akan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk mengurangi pengecer maka akan dibentuk lagi sub penyalur di wilayah yang benar-benar membutuhkan.

"Bupati susah menetapkan SK ongkos angkut untuk 15 desa di kecamatan batu ampar sementara baru ada di dua desa dan ini pun keduanya ini yang baru ada di Kalimantan. Kalau ada penambahan kuota tentu Kouta kabupaten bisa ditambah BPH migas. Kita akan tambah 10 lagi namun kita proses lima dulu," tutupnya.