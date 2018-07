Jet Tempur AS Cegat Pesawat yang Melintas Dekat Lapangan Golf Milik Presiden Donald Trump

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NEW JERSEY - Satu pesawat terbang dicegat Jet tempur Angkatan Udara AS lantaran memasuki kawasan larangan terbang di dekat lapangan golf milik Presiden Donald Trump di New Jersey.

Juru bicara Gedung Putih Lindsay Walters menyampaikan, insiden tersebut terjadi, Sabtu (21/7/2018), dengan sebuah pesawat terbang bersayap rendah terdeteksi di sekitar lapangan golf pribadi Trump sekitar pukul 12.30 siang waktu setempat.

Melansir dari Fox News, Angkatan Udara AS kemudian mengirim satu jet tempur F-16 untuk telah mencegat pesawat tersebut dan mengawalnya menjauh dari wilayah udara terlarang.

"Pesawat itu telah dikawal untuk mendarat di bandara Sky Manor di Pittstown, New Jersey. Pilot pesawat tersebut telah ditanyai oleh petugas dan dianggap bukan sebagai ancaman," kata juru bicara Gedung Putih dalam pernyataannya.

Trump dan Melania tiba pada Jumat (20/7/2018) dan berakhir pekan di lapangan golf Bedminster, New Jersey sebelum kembali ke Gedung Putih pada Minggu (22/7/2018).

Walters mengatakan, misi pencegatan terhadap pesawat sipil tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik standar untuk kasus serupa.

Sejak terjadinya serangan teror ke gedung World Trade Center pada 11 September 2001, militer AS memberlakukan operasi militer yang dinamakan Operation Noble Eagle. Selama hampir 17 tahun, Angkatan Udara AS telah mencegat hingga lebih dari 1.800 pesawat terbang nonmiliter.

