Tips Make Up Natural Ala Windy Lazuardi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat cewek-cewek jaman sekarang, kalau kemana-mana nggak pakai make up itu udah kayak makan sayur tanpa garam.

Kalau mau keluar rumah, apalagi hangout bareng temen, ke kampus, ketempat kerja bahkan berangkat ke sekolah, make up adalah hal yang wajib.

Tapi bukan berarti kamu tampil mencolok dimana pun dan kapan pun berada lho ladies.

Boleh make up every time every where, asalkan disesuaikan dengan tempat dan acara yang kamu hadiri.

Nggak lucu kan kalau ke sekolah dandanannya sama kayak mau pergi ke undangan nikah teman.

Nah, tips dari MUA Windy Lazuardi mungkin bisa kamu terapin jika ingin pakai make up tapi tetap natural dan tidak mencolok.

"Pilih lah warna yang menyerupai warna kulit kamu, kalau buat cewek Indonesia misalnya warna-warna peace, coklat, pink muda pokoknya warna-warna natural deh," kata kak Windy saat mengisi Beauty Gathering Mukka Kosmetik di The Urban Garden Resto Pontianak pada Sabtu 21 Juli 2018.

Nah, gimana? Kebayang kan sama warna-warna natural yang dimaksud Kak Windy? Pokoknya kamu sesuai kan aja deh sama warna kulit mu, kalau kulitmu gelap ya jangan pilih warna lipstick yang ungu, misalnya.