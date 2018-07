Nyaman Dengan Pekerjaan, Bak Ungkapan 'Zona Nyaman Adalah Tempat Terlarang Untuk Ditempati'

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman," itulah sepenggal lirik lagu dari Fourtwenty.

Lagu ini bercerita mengenai bagaimana kita keluar dari zona nyaman dan berani mengambil keputusan.

Karena kadang, saat kita merasa nyaman dengan apa yang kita jalani, atau kita kerjakan saat ini kita enggan untuk mencoba hal baru.

Padahal terkadang jika kita punya keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, bisa jadi kita justru memilih kesempatan yang lebih baik, walaupun juga mungkin sebaliknya.

Namun, namanya juga ketidakpastian, yang pasti menimbulakn kegalauan seperti apa yang dialami oleh penanya rubrik Konsultasi Karir Tribun Pontianak yang akan dijawab oleh motivato karir Chairul Fuad berikut ini.

Pertanyaan :

Hallo Tribun, saat ini saya sedang bingung dalam karir saya. Sudah 10 tahun saya berada di posisi saat ini, sementara teman-teman saya mulai mencari pengalaman baru atau pekerjaan lain yang lebih besar peluang dan penghasilan nya. Jujur saja saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya, tapi memang kalau soal penghasilan mungkin bisa lebih besar jika saya bekerja di tempat lain dengan pengalaman saya selama 10 tahun di bidang saya. Tapi teman-teman mulai menganjurkan saya untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru dengan peluang yang baru. Tapi saya ragu, takut saya tidak akan senyaman melakukan pekerjaan saya seperti saat ini, Kira-kira sebaiknya saya mengambil sikap bagaimana? Terima kasih.

Julius (35), Pontianak

Jawaban :

Selamat pagi dan semangat pagi.

Pekerjaan adalah pilihan. Ini bermakna bahwa semuanya tergantung Anda. Untuk mempertimbangkan arah pilihan, inilah yang penting. Dengan masa kerja yang lumayan lama, apakah Anda merasa nyaman dengan pekerjaan sekarang. Apakah pekerjaan tersebut memberikan sesuatu yang Anda harapkan. Jika semua hal tersebut Anda dapatkan, maka Anda boleh saja tetap di posisi tersebut dengan konsekuensi karir jalan di tempat. Namun jika ada niat untuk resign boleh saja dicoba, asal pekerjaan yang akan Anda pilih sudah jelas jaminannya bagi perkembangan karir atau masa depan Anda. Untuk move on tidak perlu takut, asal perhtungannya sudah tepat. Ada ungkapan bahwa “Zona nyaman adalah tempat terlarang untuk ditempati”. Artinya untuk lebih maju seseorang harus siap untuk “out of the box”. Harus berani keluar dan berani berubah (dengan alasan yang kuat dan rasional). Di sinilah perbedaan antara orang kreatif dan inovatif, dengan yang tidak kreatif dan tidak inovatif, perbedaan orang yang punya “dream” dengan yang tidak punya “dream”. Jangan merasa tidak berdaya, kaena kegagalan merupakan buah dari rasa ketidakberdayaan Anda. Tanamkan keyakinan, gantungkan cita, tingkatkan percaya diri, berfikir dan berperasaan positif, sukses menanti Anda. Nah, sekarang tergantung Anda untuk menentukan pilihan. Semoga bermanfaat, Salam optimis.