Jadwal Singapura Open 2018 Hari Ini Jumat 20 Juli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tujuh wakil Indonesia di Singapore Open 2018 melangkah ke babak perempat final turnamen Singapore Open 2018.

Ketujuh wakil itu tersebar pada nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran.

Mereka akan memperebutkan tiket semifinal di ajang tersebut.

Wakil Indonesia akan bertanding di lapangan 1 dan 3.

Pertandingan babak perempat final hari ini dimulai pukul 14.00 waktu Singapore atau pukul 13.00 WIB.

Baca: Jadwal Perempat Final Singapore Open 2018, Wakil Indonesia Memperebutkan Tiket Semifinal

Baca: Hasil Singapore Open 2018, 7 Wakil Indonesia Melangkah ke Perempat Final

Baca: Xiaomi Mi Max 3 Resmi Dirilis, Ini Spesifikasi dan Harganya

Baca: Valentino Rossi Enggan Menyerah Raih Juara MotoGP 2018

Baca: 4 Atlet Cantik Indonesia Ini Bakal Beraksi di Asian Games 2018

Berikut ini jadwal pertandingan dan lawan 7 wakil Indonesia pada babak perempat final Singapore Open 2018, seperti dilansir Serambi dari bwfbadminton.com:

LAPANGAN 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

1. Ganda campuran (partai ke-1)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (Hongkong)

Head to Head: 5-2

Ranking: 1-17

2. Ganda campuran (partai ke-5)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia)

Head to Head: 0-0

Ranking: 142-8

3. Ganda putra (partai ke-7)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash (Thailand)

Head to Head: 0-9

Ranking: 29-24