Wanty: Pontianak Dilanda Asap, Bumi Ibarat Kaca Bagi Manusia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saat ini, kita sedang menghadapi ketidak nyamanan akibat kabut asap yang mulai melanda, khususnya di Kota Pontianak.

Kita akhirnya mulai menyalahkan pemerintah yang belum berhasil menyelesaikan persoalan yang muncul setiap tahun nya ini.

Baca: Suara Milenial, Indah : Pontianak Dilanda Asap, Stop Membakar Sampah di Pekarangan Rumah

Baca: Kolaborasi Dengan Google Play, Kini Millenial Indonesia Bebas Konten Digital Pakai Pulsa Tri

Baca: Suasana Kantor DPRD Mempawah Saat Penggeledahan Tim Khusus Kejaksaan Negeri Mempawah

Kita juga kadang menyalahkan para petani di Desa, yang dengan sengaja membakar lahan untuk berladang.

Seakan persoalan kabut asap ini murni kelalaian pemerintah dan keegoisan warga Desa, kita lupa pada apa yang kita lakukan.

Bahwa kita juga hidup di bumi ini, apa yang sekarang kita rasakan, sedikit banyak adalah buah dari apa yang kita lakukan.

Padahal, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya kita justru bekerjasama untuk menjaga dan memelihara bumi demi kelangsungan hidup anak cucu kita nanti.

Seperti apa yang digambarkan oleh suara milenial berikut ini.

Wanty Eka Jayanti

IG @wanty.wej

"Bumi ibarat kaca bagi manusia, jika kita tersenyum, maka pantulan senyum juga yang akan kita lihat. Coba siramkan air kearah kaca, maka air itu akan berbalik menyiram kita. Seperti yang terjadi saat ini, ada sebagian dari kita yang entah sengaja atau tidak membakar bagian dari bumi. Dampak dari ulah manusia tadi ya seperti sekarang, hampir setiap tahun kabut asap lagi-lagi jadi bencana rutin buat kita. Seperti kita tahu, kabut asap sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, karena dapat mengakibatkan Jarak Pandang yang pendek, mata perih, nafas ga nyaman, udara kotor, berbagai penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, jantung kronis hingga penyakit fatal lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu kabut asap juga berbahaya bagi aktivitas lalu lintas. Baik lalu lintas darat, sungai maupun udara. tebalnya kabut asap yang membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja, menyebabkan ancaman berbahaya bagi kelancaran lalu lintas.Lalu Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Kecuali kesadaran dalam diri tiap manusia untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Dibantu pemerintah, kita bisa saling mengingatkan dan mensosialisasikan betapa pentingnya kepedulian menjaga lingkungan untuk keberlangsungan anak cucu kita kelak. Agar tak ada generasi yang hanya membaca atau mendengar cerita saja bagaimana nikmat dan indahnya udara bersih. Masyarakat dan pemerintah pun dapat bekerjasama menggalakkan kesadaran dan edukasi untuk para pelaku pembakaran, bahwa ada cara lain untuk tidak membakar lahan yang dapat berakibat pada kebakaran hutan. We have to take a good care for our world,"