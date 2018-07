Alasan Deddy Corbuzier Tolak Jadi Pembawa Obor Asian Games 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mentalis Deddy Corbuzier menolak tawaran menjadi pembawa obor di Asian Games 2018.

Presenter berusia 41 tahun itu menyampaikan alasannya dalam video yang diunggah di akun miliknya.

"Asian Games ada di negara kita, seharusnya saya bawa obor, seriously bawa obor dan sudah hampir deal," ujar Deddy Corbuzier dalam vlog di akun Youtube pribadi.

Namun ada satu hal yang dirasa memberatkan sehingga Deddy menolak tawaran tersebut.

"Memberatkannya adalah, saya tanya bajunya apa yang dipakai, mereka ga bisa kasih tahu karena dirahasiakan," katanya.

Pakaian yang nantinya akan dipakai oleh Deddy Corbuzier itu baru akan diberikan saat hari H.

Deddy khawatir nantinya ia hanya akan dijadikan sebagai papan iklan berjalan.

"Gue mikir dong ya, kalau misalnya hari H baru dikasih, terus dari depan belakang iklan semua kanan kiri iklan semua berarti gue iklan berjalan bawa obor, gue ga mengatakan itu benar cuma gue nanya dan mereka ga bisa jawab so I quit, I cancel it," ujar mentalis yang mempunyai nama asli Deddy Cahyadi Sunjono tersebut.

Dana yang akan didapat dari iklan tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mendukung para atlet di Indonesia.

"Banyak uang yang didapat dari Asian Games dan uang itu juga digunakan untuk memperbaiki kota Jakarta dan sekitarnya supaya atlet-atlet dari luar, ambassador from there bisa melihat indahnya kota atau negara kita," ujar Deddy.

"But kalau kotanya bagus tapi atletnya kurang gizi, isn't that bad? isn't that shame, isn't that wrong?" pungkas Deddy.