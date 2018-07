Puluhan Turis Kunjungi Rumah Besar Mbah Kasan Gendon Tebang Kacang

Citizen Reporter

Agus

Humas Universitas Tanjungpura

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puluhan turis mancanegara kunjungi Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (16/05/2018).

Tujuan para turis yang mengunjungi Desa Tebang Kacang adalah hendak mengunjungi Rumah Besar Mbah Kasan Gendon, yang terletak di Dusun Wonosari. Dengan maksud adalah untuk melihat situs sejarah dan kebudayaan yang ada di sana.

Turis yang datang berasal dari 16 negara yaitu dari Canada, Russia, Tiongkok , Maroko, MoC, Spain, Thailand, vietnam , Malaysia, Egypt, Turkey, Iraq, Czech Republik, India, Bangladesh dan Tanzania.

Kedatangan mereka disambut dengan sangat baik oleh masyarakat desa Tebang Kacang, salah satunya adalah dengan menampilkan kesenian silat Mbah Kasan Gendon dengan musik Gamelan serta wayang kulit yang masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Dusun Wonosari, Desa Tebang Kacang.

Tidak hanya itu, tamu warga negara asing ini di suguhi makanan – makanan yang di bungkus daun pisang, buah rambutan asli desa Tebang Kacang serta di ajak mencoba alat musik gamelan dan wayang kulit.

Para turis ini merupakan anggota dari AIESEC (Association For The International Exchange Of Students In Economics And Commerce) yang merupakan sebuah organisasi internasional di bidang pemberdayaan pemuda sebagai relawan untuk proyek-proyek sosial.

Dalam kesempatan tersebut vice President of Incoming Global Volunter AIESEC Untan, Chandra Kurniawan yang membawa rombongan turis mengatakan, bahwa mereka (Turis) dia ajak ke desa Tebang Kacang adalah untuk mengenalkan budaya, sejarah dan hasil pertanian yang sudah lumayan dikenal.

“jadi kita (AIESEC Untan) bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Untan membawa mereka untuk membantu mereka dalam mengerjakan proyeknya di bidang lingkungan, pariwisata (Tourism), Sosiopreneur dan Pendidikan," tuturnya.

Chandra Kurniawan menambahkan Desa Tebang Kacang adalah tujuan yang tepat untuk membantu para turis membuat proyek atau rencana pekerjaan di bidang sosial.