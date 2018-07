Dicoret Pelatih Timnas U-19, Bek Persib Bandung Ini Tampil Apik di Klub

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indra Mustafa tampil tokcer pada dua laga terakhir bersama Persib Bandung di ajang Liga 1 2018.

Seperti diketahui, Indra Mustafa memang telah dicoret oleh pelatih timnas U-19, Indra Sjafri.

Ia tidak masuk dalam skuat Garuda Nusantara di ajang Piala AFF U-19 2018 pada awal Juli lalu.

Rupanya, setelah dicoret dari timnas U-19, pemain asal Bogor itu justru memiliki peran baru di timnya, Persib Bandung.

Indra ditunjuk untuk menggantikan posisi Victor Igbonefo dalam dua laga terakhir di Liga 1 2018.

Dan hasilnya, ketangguhan pemain yang baru berusia 19 tahun itu benar-benar tokcer.

Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez ditemani dua pemainnya Indra Mustafa (kiri) dan Oh In-Kyun (kanan) seusai pertandingan kontra Mitra Kukar di Stadion GBLA, Kota Bandung, Minggu (8/4/2018). (FIFI NOFITA/BOLASPORT.COM)

Di dua laga melawan Perseru Serui dan Persela Lamongan, duetnya dengan Bojan Malisic sukses menjaga pertahanan tim Maung Bandung dengan baik.

Tampil penuh selama 90 menit, kerjasama keduanya di lini belakang mampu membawa Persib meraih cleansheet di dua pertandingan tersebut.

Dilansir dari Tribun Jabar, pujian pun keluar dari pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomez.

"Jika ada pemain muda dan bagus, kenapa tidak saya mainkan, saya pikir dia layak untuk mendapatkan posisi itu," ujar Gomez dengan tegas.

Kini, Indra berkesempatan untuk kembali dibawa oleh Persib dalam laga tandang melawan Barito Putera di pekan ke-17 Liga 1 2018, Minggu (22/7/2018). (*)

