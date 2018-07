Dari Hasil Survei, Indonesia Masuk Negara dengan Tingkat Stres Rendah, Dilihat dari 5 Faktor Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berdasarkan survei terbaru perusahaan asuransi Cigna, Indonesia menjadi salah satu negara yang minim stres di dunia ini.

Perusahaan yang diluncurkan tahun 2014 ini menyurvei kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari lima faktor utama, yaitu fisik, keluarga, sosial, keuangan, dan pekerjaan.

Dilansir dari Asia One, survei dilakukan di 23 negara dan melibatkan 14.500 responden.

Berdasarkan survei, tingkat stres responden Indonesia hanya 61 poin dibandingkan rata-rata global yang mencapai 61,2 poin.

Sementara itu, India disebut sebagai negara dengan tingkat stres tertinggi yang mencapai 70,4 poin.

Cigna Indonesia melaporkan tingkat stres Indonesia dianggap rendah karena hanya 75 persen reponden menderita stres.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata global yang mencapai 86 persen. Sebagai perbandingan, lebih dari 91 persen responden Singapura dan Thailand mengklaim diri mereka menderita stres.

Setengah dari responden yang menderita stres menganggap menceritakan masalah yang mereka alami pada teman atau keluarga dapat meredakan tekanan yang mereka rasakan.

Direktur dan kepala marketing officer Cigna, Ben Furneaux, mengatakan kondisi keuangan dan lingkungan kerja adalah hal utama penyebab stres.

"Survei kami mengungkapkan beberapa penyebab stres, termasuk hubungan yang buruk dengan atasan di tempat kerja dan ketidakmampuan untuk merawat kebutuhan, kesehatan dan kesejahteraan orang tua," tambah Furneaux.

Ilustrasi pedagang di Pasar Sukawati, Bali (GaryRadler) Stres memang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental.

Bahkan, stres bisa menyebabkan otak lebih tua beberapa tahun.

Riset yang dilakukan oleh University of Wisconsin School of Medicine and Public Health telah membuktikan stres berat berkaitan dengan fungsi kognitif yang lebih buruk di kemudian hari.

Kecemasan atau stres merupakan kondisi yang kita ciptakan sendiri. Semakin berandai-andai dan suatu hal terlalu dipikirkan, maka muncul ketakutan hingga depresi Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Berdasarkan laporan yang didapat kompas.com dari berbagai sumber, kekuatan meditasi bisa menjadi kunci utama untuk menghilangkan stres.

Menurut Praktisi meditasi dan emotional healing, Adjie Santosoputro menjelaskan bahwa meditasi pada dasarnya adalah melatih pikiran kita. Meditasi akan melatih pikiran untuk segar saat ini, tidak terganggu pikiran-pikiran masa lampau dan masa depan.



