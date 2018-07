Wakili Musik Tradisional Indonesia di Dunia, Gigih Ajak Pemerintah Bangun Atmosfer Intelektual

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gigih Alfajar mewakili Indonesia di acara Symposium Of The ICTM Study Group on Performing Arts of Southeast Asia yang kelima, di Sabah Malaysia 16-22 Juli 2018.

Gigih juga mengajak Pemerintah untuk membangun atmosfer intelektual di Kalbar agar suatu saat agar Kalbar mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Nasional maupun Internasional.

Karena menurutnya suatu daerah yang maju itu memiliki suatu aspek atau insan intelektual yang baik, maka dari itu setidaknya sekarang ini kita cukup memiliki kesadaran akan membangun hal itu dulu.

"Jika aspek dan insan intelektualnya sudah baik, saya yakin daerahnya juga pasti makin baik karena orang-orangnya juga akan berimbas. Make dari itu kite bangun atmosfernya dulu," imbuhnya.

Selain itu Gigih mengatakan jika aspek atau insan intelektual khususnya dalam bidang seni itu, sebenarnya sudah banyak di Kalbar. Tetapi dalam halnya Pemerintah yang memiliki peran-peran tersebut, masih belum mampu untuk mensupport mereka yang ingin menyalurkan karya-karya nya.

Sehingga mereka seharusnya mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional dengan membawa nama daerahnya.

"Kite nih di Kalbar banyak sekali SDM-SDM yang bagus khususnya bidang Seni, oke kalau saye Alhamdulillah masih bise independen, tapi banyak juga dari mereka yang kesulitan untuk maju karena kurangnya support. Bahkan Pemerintah yang udah punye jobdesc dalam bidang itu juga kurang peka," ungkap pemuda yang baru saja menyelesaikan studi Pascasarjananya di Institut Seni Indonesia (ISI) tersebut.

Setelah ini rencananya pada pertengahan bulan Agustus nanti, Gigih sendiri akan dilibatkan oleh teman-teman dari Komunitas Musik Kalbar (Nuswarantara) untuk berdiskusi dan berdialog tentang problematika seni musik di Kalbar.