Dapat Balasan Dari Shahrukh Khan, Ayu Ting Ting Kegirangan Posting Ini di Instastory-nya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mungkin semua penggemar Bollywood pernah bermimpi pesannya mendapat balasan dari sang idola.

Bisa dari komentar instagram, pesan instagram, surat atau lainnya.

Baca: Netizen Kira Nagita Slavina Pakai Daster, Tak Menyangka Harga Dress-nya Mahal Banget

Baca: Marion Jola Nyanyikan Lagu Syantik Siti Badriah, Wow Lebih Bagus Dari Versi Aslinya

Baca: Cewek Cantik Ini Terpilih Jadi Orang Pertama Tinggal di Mars, Usianya Masih 17 Tahun

Keinginan mendapat balasan dari sang idola bukan sebuah mimpi lagi bagi Ayu Ting Ting.

Baru saja ia membagikan melalui instastory mendapat balasan dari salah satu idolanya.

Ia adalah Shahrukh Khan, salah satu aktor legendaris Bollywood.

Bermula dari Ayu Ting Ting mengomentari unggahan instastory Shahrukh Khan.

Saat itu Shahrukh Khan menggunakan fitur 'questions' di instastory jika pengikutnya ada pertanyaan.

Ayu Ting Ting pun menuliskan pertanyaan tentang ajakan menikah pada Shahrukh Khan.

"Will you marry me sir?" tanya Ayu Ting Ting.

Instagram/iamsrk Balasan Shahrukh Khan atas pertanyaan Ayu Ting Ting

Ternyata pertanyaan Ayu Ting Ting salah satu yg terpilih mendapat balasan dari aktor tampan itu.

Tak terduga, balasan Shahrukh Khan seolah menyetujui ajakan tersebut.