Tingkatkan Skill, Karateka Kodam XII/Tpr Tingkatkan Frekuensi Latihan‎

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEMARANG - Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Angkatan Darat (PORAD) yang tak lama lagi akan digelar, para karateka tim Kodam XII Tanjungpura meningkatkan Frekuensi latihan.

tim Karate Porad Kodam XII/Tanjungpura, Karateka menyesuaikan waktu latihan dengan pertandingan yang akan digelar pada Pekan Olah Raga Angkatan Darat yakni mematangkan tehnik dan skill individu lainnya.‎

Menurut Komandan Kontingen Porad Kodam XII/Tpr, Kol Inf Haryadi, para Karateka Kodam XII/Tpr mengisi kegiatannya di Gor Sunyoto, Magelang. Untuk Tim Komite melakukan pemanasan, jogging, sprint 10 meter, kihon kumite, dojo kumite, push up, sit up, back up, hingga cooling down.

Sementara diluar tim komite selain melaksanakan pemanasan, tim tetap bersemangat melakukan kegiatan yang menunjang pada saat laga di arena Porad nantinya

Penambahan frekuensi latihan pada pekan ini, dilakukan sebagai bentuk penajaman teknik ataupun strategi. Hal ini juga menjadi ruang agar kekurangan dalam latihan sebelumnya bisa teratasi.

"Latihan hari ini cukup berat karena materi yang padat. Meski begitu, materi ini memang sangat berguna bagi peningkatan teknik dan fisik.