TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Inilah wajah-wajah penerima penghargaan dari Polres Sambas.

Kabag Sumda Polres Sambas, Kompol Hadiryaman mengungkapkan, syukuran yang merupakan akhir dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-72 tahun 2018, telah dilaksanakan di Polres Sambas, pada Rabu (11/7/2018).

Polres Sambas dalam syukuran tersebut, juga memberikan penghargaan (reward) kepada anggota Polres Sambas yang berprestasi.

"Yang berperan dalam kegiatan sosial. Juga kepada masyarakat yang berjasa atau berperan membantu pelaksanaan tugas Kepolisian," ungkapnya.

Adapun personel Polres Sambas yang menerima reward, yakni Kapolsek Selakau, Iptu Ronald Deny Napitupulu, atas prestasinya sebagai pencetus gagasan program pemberantasan buta aksara di wilayah hukum Polsek Selakau.

Brigpol Satria, anggota Subbagsarpras Bagsumda, yang telah membawa nama Polres Sambas sebagai Best of The Best satuan kerja pada revaluasi BMN "Tuntas" 2018.

Kemudian, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sambas, Bripka Herji, atas kedisiplinan serta dedikasi kerja yang tinggi dan kreatif dalam bidang dikyasa.

Disusul empat anggota Satlantas lainnya, yakni Aiptu Rudie Kurniawan, Bripka Erwin Saputra, Bripka Fachrur Razi dan Brigpol Iswanto, atas kedisiplinan serta dedikasi kerja yang tinggi.

Kemudian PS Panit Intelkam Polsek Sambas, Aipda Tata Suanda atas prestasi kedisiplinan, dedikasi serta berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sambas.