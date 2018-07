Donald Trump Ingin Ubah Warna Air Force One, Ini Tujuannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, WASHINGTON DC - Axios via New York Post memberitakan Kamis (12/7/2018), - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin agar warna Air Force One menjadi lebih gagah. Trump juga berencana mengganti warna pesawat kepresidenan Air Force One.

Dalam laporan itu, Trump disebut tidak senang dengan warna biru dan putih itu karena merasa "kurang Amerika".

Selain itu, warna tersebut terlalu identik dengan Jacqueline Kennedy, istri mendiang presiden ke-45 AS John F Kennedy.

Presiden berusia 72 tahun itu menghendaki agar warnanya bisa diubah menjadi merah, putih, dan biru sesuai bendera AS.

Selain itu, presiden dari Partai Republik tersebut juga menghendaki agar tempat tidurnya lebih besar. Seorang pejabat Gedung Putih memberi tahu CNN bahwa Trump tengah bernegosiasi agar pesawat tersebut bisa diubah warnanya.

"Namun sejauh ini belum ada keputusan yang dibuat," kata pejabat tersebut. Saat ini, Boeing tengah mengembangkan dua jenis pesawat 747.

Pesawat tersebut bakal siap pada 2021, akhir dari masa jabatan Trump, dan lebih cepat tiga tahun dari rencana semula. Pembangunan pesawat itu sempat menjadi kontroversi setelah Trump memenangkan Pemilihan Umum Presiden di 2016.

Alasannya, biaya pembuatannya menghabiskan dana besar, sekitar 4 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 57,5 triliun.

"Boeing sedang mengembangkan Air Force One terbaru. Namun biayanya tak masuk akal. Lebih baik batalkan pemesanan!" kata Trump di Desember 2016.

Februari lalu, Gedung Putih mengumumkan kesepakatan baru dengan Boeing yang bakal menghemat 1,4 miliar dolar AS, atau Rp 20,1 triliun.

Pakar sejarah kepresidenan AS, Michael Beschloss, menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan warna yang saat ini sudah sangat gagah. Ketika Presiden Kennedy memilih dari desainer Raymond Loewy, warna itu langsung disetujui oleh pejabat Air Force One dan warga AS lainnya.

"Siapapun yang meragukan kegagahan warna ini silakan datang ke Perpustakaan Reagan di California," cetus Beschloss.

Di sana, para peragu itu dapat melihat reaksi warga AS ketika Presiden Ronald Reagan menaiki Air Force One.

