5 Fakta Mengejutkan Hailey Baldwin, Cewek yang Baru Bertunangan dengan Justin Bieber

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Musisi asal Kanada yang berusia 24 tahun, Justin Bieber, baru saja bertunangan dengan seorang cewek bernama Hailey Baldwinpada tanggal 7 Juli 2018 kemarin.

Menurut E! News, Bieber melamar Hailey di kepulauan Bahamas di mana ia menunduk dan menyatakan keinginan dirinya untuk melamar sang kekasih di depan orang banyak.

"Prosesnya merupakan hal yang sangat membahagiakan, muka Hailey sangat terkejut namun keduanya terlihat saling jatuh cinta," ujar seorang sumber yang dikutip Star2.

Instagram.com Hailey Baldwin

Buat kamu yang belum kenal sama Hailey, berikut ini adalah 5 fakta tentang tunangannya si Bieber itu:

1. Anak Artis

Hailey adalah anak dari Stephen Baldwin, seorang aktor, produser dan penulis asal Amerika Serikat. Ia pernah tampil dalam film The Young Riders, The Usual Suspects, Bio-Dome, Born on the Fourth of July dan lain-lain.

2. Seorang model

Selain menjadi anak artis, Hailey adalah model yang cukup terkenal di dunia fashion. Ia saat ini saja memiliki 13,5 juta pengikut di Insatgram.

Selain itu, ia memiliki kontrak dengan IMG, dan wajahnya sudah tampil di banyak iklan di dunia.

3. Kenal Bieber Sejak Muda

Hailey dan Bieber sudah mengenal satu sama lain sejak 2011, di mana ketika film biopik Never Say Never diputar untuk pertama kalinya, ia datang bersama Bieber.