Simak Upaya BNNP Kalbar Lawan Narkoba 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2018 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kamis (12/7/2018) siang.

Peringatan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Wakil Kepala BNNP Provinsi Kalbar M Eka Surya Agus, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkompinda) Kalbar, jajaran BNNP Kalbar dan lainnya.

Peringatan HANI Tahun 2018 mengusung tema internasional yakni Listen First-Listen To Children And Youth Is The First Step To Help Them Grow Healthy And Safe. Sementara itu, tema nasional yakni Menyatukan dan Mengerakkan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat Tanpa Narkoba.

Wakil Kepala BNNP Provinsi Kalbar M Eka Surya Agus menerangkan peringatan HANI memiliki makna keprihatinan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta prekursor narkotika.

Simak upaya BNNP Kalbar dalam video berikut ini :