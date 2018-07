Lalu Muhammad Zohri Menang di Cabang Lomba Lari Dunia, Perlakukan Official Malah Mengecewakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia melalui atlet lari yang diwakili Lalu Muhammad Zohri berbangga di ajang kejuaraan dunia IAZZ World U20 di Finlandia, Kamis (12/7/2018).

Pasalnya, Zohri berhasil meraih emas dalam ajang lomba lari 100 meter.

Kemenangan Zohri pun mendapatkan sorotan dari pelatih di Universitas Virginia, Amerika Serikat.

Pelatih dengan akun Twitter @mowad1010 itu mengatakan jika seharusnya ada seseorang yang segera memberinya bendera Polandia setelah ia dinyatakan menang, lalu membalik bendera tersebut.

"Someone should’ve given him a Polish flag then reverse it," tulis akun @mowad1010.

Baca: 6 Zodiak Ini Cenderung Membosankan, Terlalu Serius dan Jarang Tertawa, Apakah Kamu Diantaranya!

(Seseorang harus memberinya bendera Polandia lalu membaliknya)

Hal ini dikarenakan, setelah dinyatakan menang, Zohri tidak kunjung mendapatkan bendera Indonesia.

Biasanya para atlet lari yang dinyatakan menang langsung diberikan bendera nasional negaranya untuk difoto.

Bendera Polandia pun dianggap pantas diberikan pada Zohri karena memiliki warna dasar merah putih yang sama.

Tweet tersebut pun mendapatkan balasan dari pengamat politik Burhanuddin Muhtadi.

Burhan mengatakan tweet itu merupakan sindiran untuk official Indonesia yang berada bersama Zohri karena tak kunjung memberikan bendera merah putih.

Baca: Usai Indonesia vs Malaysia AFF U-19, Media Negeri Jiran Sudutkan Egy Maulana Vikri