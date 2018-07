Dikenal Kocak dan Nyeleneh, Fitri Tropica Kini Mantap Berhijab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presenter kondang Fitri Rakhmawati atau yang akrab disapa Fitri Tropica alias Fitrop baru-baru ini memutuskan untuk berhijab.

Istri dari Irvan Hanafi atau yang kerap disapa Toge, baru-baru ini mengunggah foto serta Insta Story di Instagramnya, @fitro, kala mengenakan hijab.

Dalam unggahan di Insta Story-nya yang diposting Senin (10/7/2018) tersebut, Fitrop mengunggah foto dirinya dengan tulisan 'Bismillah' serta 'First day working in my hijab'.

instagram.com/fitrop Fitri Tropica putuskan untuk berhijab

Hari ini (11/7/2018), Fitrop mengunggah kembali foto dirinya mengenakan hijab.

Tampil anggun dalam outfit serba hitam, dalam caption unggahannya tersebut Fitrop mengaku sempat merasa galau.

Ia sempat merasa takut, cemas, was-was dan gelisah akan keputusannya tersebut.

Tapi di balik kegalauannya tersebut, ternyata sang Suami memberikan dukungan penuh atas keputusan Fitrop.

"The best conversation in my life.

Me: Aku kayanya udah mau berhijab.

Toge: Aku udh liat sih kamu bakal ngomong gitu, bagus Alhamdulillah aku seneng.

Me: Tapi gak tau kenapa aku kok ada perasaan takut, cemas was-was sama gelisah gini ya..

