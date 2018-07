So Sweet! Surat Cinta Romantis Justin Bieber untuk Hailey Baldwin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Justin Bieber perlahan mulai move on dari Selena Gomez.

Tidak butuh waktu lama, pelantun lagu What Do You Mean ini akhirnya balikan dengan mantannya, Hailey Baldwin.

Bukan sampai di situ saja, Justin juga meresmikan hubungannya dengan Hailey dalam pertunangan.

Justin yang biasanya tertutup tentang hubungannya di medsos, kini berani mengungkapkan rasa bahagianya lewat sebuah postingan di Instagram pribadinya.

Seolah menjadi surat cintanya untuk Hailey, begini ungkapan hati Justin kepada tunangannya tersebut:

"Mau menunggu beberapa waktu untuk mengatakan ini tapi kata-kata berjalan dengan cepat, dengarkan secara sederhana Hailey, aku sangat jatuh cinta semua tentang kamu.

Aku telah berkomitmen menghabiskan waktuku untuk mengetahui semua tentang kamu dan mencintaimu dengan baik dan sabar.

Aku berjanji akan memimpin keluarga kita dengan kehormatan yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus yang memimpin kita dan setiap keputusan yang kita buat.

Hatiku sepenuhnya milikmu dan aku akan selalu mengutamakanmu. Kamu ada cintaku Hailey Baldwin dan aku tidak ingin menghabiskan dengan orang lain.

Kamu membuatku menjadi seseorang lebih dan kita saling mendukung. Sangat lucu karena semua hal jadi mungkin ketika bersamamu.