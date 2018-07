ASTAGA, Krisdayanti Tak Tahu Umur Anaknya Aurel Hermansyah, Ini Buktinya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Putri sulung mantan pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti (KD) yakni Aurel Hermansyah tengah merayakan ulang tahun ke-20 tepat hari ini.

Memasuki kepala dua ini, tentu saja dari segi penampilan anak sambung Ashanty ini sudah tidak perlu diragukan lagi pesonanya.

Rupanya hal itu juga disadari oleh KD, ia pun memuji kecantikan sang anak sembari mengucapkan selamat ulang tahun ke putrinya tersebut.

Krisdayanti cantik aw ()

KD memposting fotonya berdua bersama Aurel, jika dilihat foto tersebut sepertinya diambil saat mereka bertemu dalam wisuda Azriel beberapa waktu lalu.

Itu dilihat dari kebaya yang dikenakan KD dan dress batik yang terlihat dikenakan oleh Aurel.

"She’s got tanned now and yes she’s pretty ,she’s 21 years birthday today

Wishing you all very best kakak @aurelie.hermansyah #cancerians #firstdaughter #blessed" tulis KD dalam caption fotonya bersama Loli sapaan akrab Aurel.

Aurel pun langsung memberikan balasan atas unggahan miminya tersebut, tak lupa ia berterimakasih atas do'a baik dari sang ibu.

Namun rupanya dalam keterangan tersebut, entah lupa atau apa KD justru salah menyebutkan usia sang putri sulung.

Azriel dan Aurel (Instagram)

Dimana ia menyebutkan jika usia Aurel sudah 21 tahun, yang pada faktanya usia sang anak baru 20 tahun.

Ini langsung dikoreksi oleh Aurel dalam balasan komentarnya untuk KD.

"Thank youuu mimiiii!! Makasih doa nyaaa (emoji) but i m 20 years oldddd nowwwww (emoji)" tulis Aurel.

Berdasarkan pantauan di akun instagram KD saat ini, ia langsung mengubah kesalahan penyebutan usia untuk sang anak yang tadinya ia tulis 21 tahun seperti yang ada dalam screensoot instagram @jenk_rumpi menjadi 20 tahun.

Tak hanya itu, atas kesalahan yang ia buat ini Kd pun mematikan kolom komentar unggahannya tersebut.

Tak elak beragam komentar bernada sindiran pun ditulis netizen untuk KD, akibat kejadian ini juga tak sedikit netizen yang kembali mengungkit masa lalunya.

Terlebih sempat dikabarkan jika KD memang tidak memiliki kedekatan lagi dengan dua anaknya hasil pernikahan dari Anang tersebut.

lala.suka : @zetagrams kebangetan kalau menurutku sampai ibu kandung lupa anaknya. Ketahuan fake semua KD. Pantesan aurel lebih senang ke Ashanti.

syella1511 : seorang ibu kandung yg belum terlalu tua lupa umur anaknya?menurutku sih FATAL.

