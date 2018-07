Zlatan Ibrahimovic Kalah Taruhan, Gaya David Beckham Bagai Penguasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Legenda timnas Inggris, David Beckham, baru saja menang taruhan atas Zlatan Ibrahimovic.

Kemenangan timnas Inggris 2-0 atas timnas Swediamenyelamatkan David Beckham dari taruhannya dengan Zlatan Ibrahimovic.

Sebelumnya, Beckham dan Zlatan Ibrahimovic bertaruh jelang pertandingan antara Inggris melawan Swedia.

Mantan kapten timnas Swedia ini mengatakan dirinya akan mentraktir Beckham makan malam jika Inggris menang.

Namun, jika sebaliknya, Beckham harus membeli apa saja yang diinginkan Ibrahimovic di IKEA.

David Beckham pun menyetujui tantangan yang diberikan oleh Zlatan Ibrahimovic.

Dengan syarat, apabila Swedia kalah, Ibrahimovic harus menyaksikan secara langsung pertandingan timnas Inggris di Stadion Wembley serta mengenakan jersey The Three Lions sambil makan fish and chips ketika jeda laga.

Kini, saat legenda timnas Inggris ini terbukti menang taruhan dari bekas pemain Swedia itu, David Beckham langsung pamer gaya santai di kolam renang bagai penguasa.

Beckham terlihat berjemur dan di atas floaty berbentuk merak.

Pria berusia 43 tahun itu secara terus-terusan meyakinkan istrinya, Victoria, bahwa Inggris akan membawa pulang Piala Dunia 2018.

Menanggapi hal tersebut, Victoria pun juga mulai yakin dan percaya dengan harapan David Beckham.