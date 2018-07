Yuk Nyobain Makan Siang Paket Oriental Buffet at Garden Lounge Aston Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wah nggak terasa udah mau jam makan siang aja nih, enaknya makan siang dimana ya?

Yuk, cobain Oriental Buffet at Garden Lounge Aston Pontianak.

All you can eat, IDR 70 K setiap Senin sampai Jumat, Pukul 12.00 WIB-16.00 WIB.

Berlaku mulai hari ini, Senin 09 Juli hingga Selasa, 31 Juli 2018.

Pas banget buat makan siang bareng keluarga tercinta atau teman-teman kerja di jam istirahat kantor.

Harga relatif terjangkau dan menu yang tidak sekedar bikin kenyang, tapi sehat dan nikmat juga lho.