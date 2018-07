Buy 1 Get 1, Opening Warunk Balek Kampoeng

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buy one get one free khusus hari ini, Senin 09 Juli 2018, promo opening Warunk Balek Kampoeng di Jalan Karya Baru, Kota Pontianak.

Dengan memesan satu menu ayam geprek pete plus nasi seharga Rp 16 ribu, kamu sudah bisa membawa pulang satu menu yang sama.

Selain ayam geprek, masih ada berbagai menu lain yang dapat kamu pesan dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 4 ribu hingga paket lengkap Rp 39 ribu.

Owner Warunk Balek Kampoeng, Susan, mengaku sengaja menyediakan menu "Kampoeng" di warung milik nya.

"Saya sengaja menyediakan berbagai menu seperti di kaki lima yang biasanya menjadi santapan sehari-hari. Kalo menu Cafe biasanya kita santap cuma sesekali saja, nggak setiap hari," katanya.

Selain menu Kampoeng yang umum nya menjadi santapan sehari-hari orang Indonesia, Warung ini juga menawarkan harga yang terjangkau bagi kalangan anak muda dan mahasiawa.

"Kondisi ekonomi, khususnya di Pontianak lagi drop, kalau pasang harga mahal nanti malah nggak laku. Buktinya banyak yang udah gugur. Jadi sengaja pasang harga terjangkau, biar menunya enak tapi harga murah," kata Susan.

Warung ini buka setiap hari, mulai pukul jam 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Selain menu Ayam Geprek yang menjadi promo hari ini, Warunk Balek Kampoeng juga punya berbagai menu andalan lainnya seperti Ayam Bakar dan Ayam Penyet, Cumi Goreng, Cumi Asam Manis, Ikan Bakar, Martabak Super, Chiken Katsu, Kentang Goreng Sauce Keju.

Serta Sayur Rumput Laut, Cah Teri Petai, Cah Kangkung, Cah Pakis, Cah Kalian juga Indomie Kuah Keju dan berbagai menu lainnya yang dijamin murah meriah.