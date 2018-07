Maia Estianty Pamer Tiket VIP Konser Celine Dion, Mulan Jameela Curhat Sedih Tak Bisa Nonton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perbedaan nasib Maia Estianty dan Mulan Jameela semakin terlihat.

Maia Estianty kini semakin menunjukkan sederet nasib mujur yang menimpanya.

Seperti diketahui, pasca bercerai dengan Ahmad Dhani, Maia sempat terseok-seok karena sempat dilarang bertemu dengan ketiga jagoannya, Al, El, dan Dul.

Namun seiring waktu berlalu, Maia justru terlihat lebih 'makmur'.

Apalagi ketika dirinya diisukan tengah dekat dengan pengusaha tajir, Irwan Danny Mussri.

Maia sering terlihat bolak-balik jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat pribadi hingga dirinya pun kini merambah bisnis yang terbilang sukses.

Bahkan pada 21 Juni 2018 kemarin, Maia terlihat mengikuti acara kerajaan Inggris, Royal Ascot.

Kini, Maia pun kembali membuat heboh publik.

Pasalnya, perempuan kelahiran Surabaya Jawa Timur ini diketahui menonton konser Celine Dion yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), pada Sabtu (7/7/2018) malam.

Maia menonton konser sang mega bintang dunia bersama Yuni Shara dan 2 sahabat lainnya.

Sebagai bukti Maia mengunggah tiket konser pelantun 'My Heart Will Go On' di Instagram Story miliknya.

"Yuk mari, Celine Dion," tulis Maia sekitar 15 jam yang lalu.

Dalam unggahan tersebut, terlihat jelas Maia memesan tiket Diamond.