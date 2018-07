Sumbang Inflasi Tertinggi, ASITA Ungkap Kenaikan Harga Tiket Pesawat Momen Lebaran-Pilkada

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenaikan harga tiket pesawat pada momen Ramadan dan Lebaran kembali menjadi penyumbang inflasi Juni 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar melalui website resmi merilis inflasi Juni 2018 di Kota Pontianak menembus angka 1,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 144,45.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan pada Juni 2018 adalah, angkutan udara, wortel, sawi hijau, telur ayam ras, kangkung, udang basah, sotong, cabai rawit, mobil, dan kontrak rumah.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga tertinggi secara berurutan pada Juni 2018 adalah, beras, ikan kembung, celana panjang jeans, kemeja pendek, ikan teri, gula pasir,

apel, minyak goreng, daging ayam ras, dan baju kaos tanpa kerah (t-shirt).

Baca: Warga Pontianak Harap Dinas Terkait Berikan Perhatian Lebih Pada Orang Mengalami Gangguan Jiwa

Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra perayaan idul fitri menjadi momen istimewa bagi semua umat muslim. Tak ingin melewatkan momen istimewa ini dengan berkumpul dengan keluarga, penumpang pun mulai memburu tiket untuk pulang kampung.

Ia mengungkapkan kenaikan harga tiket pesawat mencapai 300 persen dibandingkan harga biasanya. Peningkatan permintaan tiket pesawat kata dia dibarengi dengan kenaikan harga tiket pesawat dan seat yang tersedia.

"Kenaikan 3 kali lipat dari harga biasa, H-3 sampai setelah Pilkada +5," ujar Henray, Sabtu (7/7/2018).