Penyanyi Ini Tiru Suara 10 Penyanyi Ternama di Konser Celine Dion

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Rangkaian tur konser bertajuk Celine Dion Live Tour 2018 menyuguhkan penampilan spesial.

Sebelum sang diva dunia Celine Dion tampil, konser ini dibuka oleh penyanyi impersonator Veronic Dicaire.

"Halo, apa kabar Indonesia? Aku tahu kalian sudah menunggu Celine. Tapi kalian harus dengar suara diva lainnya" sapa Veronic di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Sabtu (7/7/2018) malam.

Mengenakan jas putih dan celana pendek hitam, Veronic memulai bernyanyi meniru Shakira dilanjutkan dengan Britney Spears dan P!nk.

Fans pun terpukau dengan miripnya suara para bintang pop yang ditirukan Veronic.

Ia melanjutkan penampilannya dengan menirukan penyanyi Indonesia, Anggun C Sasmi.

"Anggun adalah teman baik saya. Aku tak akan menirukannya dalam bahasa Indonesia. Ini lagu terkenalnya di Perancis," kata Veronic seraya menirukan suara khas juri Asia's Got Talent itu.

Veronic juga menyanyikan Adele Rolling in The Deep, Pink Perfect, Susan Boyle I dreamed a dream, Mariah Carey Emotions

Christina Aguilera Beautiful dan Whitney Houston I Will Always Love You.

"Terima kasih Indonesia respon kalian luar biasa. Aku harap aku bisa kembali ke sini lagi," ujar Veronic seraya membukukan badannya.(*)