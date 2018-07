Miliki Ketekunan, Kerja Keras dan Disiplin Ini Yang Jadi Motovasi Mizanurhamni

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meraih beasiswa untuk kuliah di Tiongkok, tepatnya di Shandong Normal University dan berhasil menyelesaikan Sarjana dan Masternya selama lima tahun di sana Mizan tentu memiliki motivasi dalam meraih hal itu.

"Saya sebenarnya termotifasi dari kondisi keluarga saya sendiri. Saya ingin buktikan kalau saya bisa. Berhubung mengendalikan kemampuan ekonomi saja tidak bisa dan satu hal yang kita punya adalah skill," katanya.

Dengan meraih beasiswa, Mizan juga merasa bahwa ia punya beban tanggung jawab, karena ketika seseorang meraih beasiswa maka ia dianggap pintar, sehingga dia harus berhasil.

"Itu jadi tantangan buat saya, jadi kesulitan apapun yang dialami saya berusaha harus menyelesaikan nya dan dengan kerja ekstra," pikir nya saat itu.

Menurut Mizan, di Pontianak kita boleh merasa hebat, namun ketika di laur negri kita akan melihat ada banyak orang yang lebih hebat.

Meskipun menurut nya bukan berarti mereka benar-benar lebih pintar sejak lahir, hanya saja mereka lebih giat, sehingga bisa lebih sukses.

Itulah mengapa Mizan percaya bahwa untuk mengejar apa yang diinginkan kita harus bekerja keras dan disiplin.

"Bahkan waktu menyelesaikan tesis, saya sampai tidak tidur selama dua minggu karena saya ingin selesai tepat waktu dan tetap mengambil kerja paruh waktu sebagai penerjemah," katanya.

Biofile

Nama : Mizanurhamni, BA,MTCSOL

Tempat Tanggal Lahir : Bengkayang, 13-02-1984

Suami : Aslan

Anak Pertama : Gwen Azalea Aslan

Anak Kedua : Ziyad Aldebaran Aslan

Pendidikan

SDN 2 Bengkayang (1990-1996)

SMPN 1 Bengkayang (1996-1999)

SMAN 1 Bengkayang (1999-2002)

S1 Chinese Language and Literature, Shandong Normal University, PR. China (2007-2010)

S2 Teaching Chinese for Second Other Language, Shandong Normal University (2010-2012)

Hobi : Membaca puisi, memasak, Fotografi

Motto : Berusaha belum tentu membuahkan hasil, namun menyerah sudah pasti gagal

Prestasi:

* Juara 2 lomba baca puisi kategori mahasiswa asing se-China (2009)

* Juara 1 lomba fotografi mahasiswa asing kategori lanskap dan human interest (2010)

* Juara 1 Chinese bridge se-provinsi Shandong (2012)

* Memperoleh penghargaan mahasiswa asing berprestasi dari provinsi Shandong (2012)

Pekerjaan :

Ketua unit Program Studi S1 Bahasa Mandarin Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama Pontianak

Mengampi Mata Kuliah :

* Pengantar Linguistik

* Morfologi dan Sintaksis

* Keterampilan Menulis Dasar

* Fonetik Bahasa Mandarin

* Kebudayaan Tiongkok