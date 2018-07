Ardi Bakrie Ketahuan Genit Lihat Perempuan, Putri Nia Ramadhani Sampai Menegurnya Kayak Begini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anak sulung Nia Ramadhani, Mikhayla, menegur sang ayah, Ardi Bakrie, saat mereka sedang berjalan-jalan.

Terlihat pada video yang diunggah oleh Nia melalui Instagram Storynya, Kamis (5/7/2018).

Pada video singkat itu, tampak Nia mengambil gambar putrinya lalu ke arah sang suami.

Nia sempat bertanya kepada sang anak dan meminta untuk mengulangi kata-kata tegurannya kepada Ardi.

Diketahui, momen ini diambil saat mereka sedang berjalan-jalan di Las Vegas.

"Barusan bilang apa? Bilang ke papa apa?" tanyanya kepada Mikha.

"No papa, don't look at another girl," jawab Mikha sambil tersenyum.

Ardi pun hanya tertawa saat mendengar jawaban Mikha.

"Papa mau genit," kata Nia menyindir Ardi.

"Lihat yang ini saja," lanjut Nia sambil merekam dirinya sendiri.

Nia juga menuliskan kata-kata pada unggahan videonya.

"No papa, don't look at another girl".

Hahahahaha, papanya liat kanan kiri mulu eimm haahahaa.