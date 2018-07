HUT BNI ke 72 'BNItuDigital' - Hadirkan Layanan Kekinian BNI Yap dan Program Loyalti Customer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyambut perhelatan Hari Ulang Tahun, BNI diseluruh indonesia bahkan kantor BNI di luar negeri menyambut dengan antusias perhelatan HUT BNI ke 72 dengan berbagai kegiatan.

Di BNI Sintang menggelar kegiatan permainan yang saat ini merakyat dikalangan masyarakat Indonesia seperti tenis meja, fashion show serta Fun Games nyang dibungkus dalam tema DigiSport BNI, yang diikuti oleh karyawan BNI sebagai bagian dari kemeriahan dalam rangka memperingati HUT ke- 72 BNI yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2018.

Pemimpin BNI Sintang Richard Dahlan mengatakan kompetisi olahraga sebagai bagian dari perayaan HUT ke-72 BNI ini juga digelorakan oleh semangat Asian Games 2018 yang akan dimulai pada 18 Agustus 2018.

BNI menjadi salah satu pendukung utamanya.

Maskot Asian Games 2018 turut meramaikan acara di kantor pusat BNI ini.

Kehadiran maskot Asian Games 2018 ini juga menjadi bagian dari upaya BNI dalam meningkatkan kepedulian karyawan BNI terhadap kesuksesan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut, yang nantinya diharapkan dapat ditularkan kepada keluarganya di rumah.

Hadirkan Layanan Kekinian

Suasana layanan BNI Sintang (TRIBUNFILE/IST)

Selain itu, sebagai official prestige digital banking partner Asian Games 2018, BNI menghadirkan aplikasi Yap! (Your All Payment) sebagai sarana pembayaran selama perhelatan olahraga tersebut berlangsung.

Sebelum dihadirkan pada Asian Games 2018, BNI juga mengimplementasikan sistem pembayaran melalui Yap! pada puncak perayaan

HUT ke-72 BNI pada tanggal 8 Juli 2018 mendatang. Yap! merupakan bentuk digital dari uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit.

Aplikasi Yap!