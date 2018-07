Unggah Foto Dengan Latar Belakang Pasar Tradisional, Pink Bikin Nitizen Salfok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sempat fakum sekitar empat tahun, Alecia Beth Moore atau yang lebih dikenal dengan nama Pink dikabarkan sedang melakukan Tour ke berbagai wilayah.

Pink dijadwalkan mengadakan sejumlah konser di Australia sebagai bagian dari Beautiful Trauma World Tour yang telah dimulai sejak 1 Maret lalu dan dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2019 di New York.

Baca: Versi Find X Mana Yang Akan Dibawa ke Indonesia?

Baca: Pesona Si Kembar Miranchuk, Pemain Rusia yang Bikin Hati Cewek-cewek Meleleh

Baca: Video Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Nonsubsidi

Pelantun Give me a Reason itu dijadwalkan tampil di sejumlah kota di Australia mulai dari 3 Juli hingga 29 Agustus 2018.

Sebelum tiba di Australia, Pink tampaknya memilih liburan terlebih dahulu, banyak orang menduga Pink tengah berlibur di Bali, Indonesia.

Hal itu tampak dari postingan Pink bersama putri nya dengan latar belakakng pasar tradisional.

Ajengtriwardani Are you in Indonesia traditional market Pink? I see that Kapal Api Coffee think on the background

Sulas_astri Are you in Indonesia? Looks like "warung" in Indonesia

Renaananya Ya ampun sauce sambal ABC jadi background nya mbak pink. Coba dicampur sama Indomie, kasi telur. Enak itu.

Heny.dewi This is Indonesia, Looks the market and ABC product, kind of a dream. Welcome to Indonesia

Dhikasuzaf Fix ini di Indonesia, semua produk di belakang Pink itu produk Indonesia. Ah Pink mau ketemu sih, dah lama gak ngobrol semenjak aku lahir sampai sekarang.

Dalam postingan lainnya, Pink kemudian menjawab pertanyaan dan rasa penasaran para netizen, ia mengunggah foto di Instagram dengan caption ucapan terima kasih kepada Bali.

Dari postingan tersebut, Nitizen semakin yakin bahwa postingan sebelumnya memang di Indonesia.