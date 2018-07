Jangan Lewatkan! 5 Konser Paling Beken Tanah Air, Hadirkan Grup Band dan Artis Macanegara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Bagi para penikmat musik, menonton konser idola secara langsung akan memberikan sensasi sendiri.

Dentuman musik dari sound system panggung yang memicu adrenalin, sorotan lampu yang memukau, hingga suara nyanyian sang artis bersama penggemarnya menjadi momen spesial yang tak dapat dilewatkan.

Pada bulan Juli-Agustus, Indonesia kedatangan para musisi ternama yang siap melantunkan lagu-lagu populer mereka. Berikut lima konser musik yang hadir di tanah air:

Konser Celine Dion di Jakarta

1. Celine Dion Jakarta LIVE 2018

Diva Internasional ini siap memukau fans tanah air 7 Juli 2018 mendatang di Sentul International Convention Center. Tiket konser pelantun 'My Heart Will Go On' ini dibanderol dengan harga Rp.1,5-12,5 juta.

2. We The Fest 2018

Ismaya live kembali menggelar perhelatan musik bergengsi We The Fest pada 20-22 Juli 2018 mendatang di JIExpo Kemayoran. Acara ini memiliki line-up artis yang luar biasa dari musisi lokal dan internasional.

James Bay, Lorde, SZA, Eric Nam, Afgan, Isyana, Barasuara, Dipha Barus, Teza Sumendra beserta artis lainnya siap memeriahkan acara yang diselenggarakan selama tiga hari ini.

Sementara, harga tiket dibanderol mulai Rp. 850 ribu di kategori harian.

3. Hammersonic

Hammersonic merupakan festival musik metal terbesar di Asia Pasifik. Acara yang digelar tahunan ini akan berlangsung pada 22 Juli 2018 di Pantai Karnaval Ancol.

In Flames, H20, Brujeria, VISCERAL DISGORGE, Revocation dan musisi lainnya siap untuk headbang bareng penggemar dan memanaskan panggung Hammersonic tahun ini. Tiket perhelatan ini dijual mulai dari Rp. 500 ribuan.

Clean Bandit (Kompas.com)

4. Clean Bandit Live in Jakarta

Grup musik asal Inggris, Clean Bandit, akan tampil di Jakarta dalam konser bertajuk Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018, di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka pada 20 Agustus 2018.

Lagu andalan duo ini, seperti 'Rather Be', 'Symphony', 'Rockabye' dan lainnya akan dibawakan pada konsernya nanti. Harga tiket konser peraih Grammy Award dengan kategori Best Dance Recording ini dibanderol mulai harga Rp. 700 ribu.

Paramore (DIY MAG)

5. Paramore Tour Four 2018

Sempat membatalkan konser pada Februari lalu, Paramore menjadwal ulang konser bertajuk Tour Four, pada 25 Agustus 2018, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

Hailey dkk siap memukau fans dengan menampilkan lagu-lagu andalannya disertai visual yang luar biasa. Tiket konser ini dijual mulai dari harga Rp. 1,2 jutaan.

Dari kelima konser ini, mana yang paling Anda tunggu?