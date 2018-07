Inilah 10 Film Hollywood yang Terlalu Cepat di Reboot, Kamu Sudah Pada Nonton Belum?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jika awalnya nggak sukses, perlu dicoba lagi dan lagi, ini lah yang terjadi dengan beberapa film di Hollywood.

Dan nahasnya, nggak sedikit film-film yang di-rebot hasilnya malah lebih buruk dari film sebelumnya. Lihat aja contohnya seperti Fantastic Four atau Batman dalam BvS.

Salah satu penyebabnya adalah karena film-film tersebut dianggap terlalu cepat untuk di-reboot.

Nah, berikut ada nih daftar film-film yang dianggap terlalu cepat untuk di-reboot, simak deh.

1. The Mummy - berjarak 9 tahun

Mummy: Tomb of the Dragon Emperor yang dibintangi Brendan Fraser rilis pada 2008 sedangkan The Mummy milik Tom Cruise rilis pada 2017. Dan keduanya sama-sama mengecewakan.

2. Fantastic Four - berjarak 8 tahun

Butuh 8 tahun untuk 20th Century Fox memutuskan me-reboot kelompok superhero ini, dan sudah tau kan hasil filmnya? Mengecewakan.