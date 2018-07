Ini Prediksi Kiper Kancil BBK Pontianak, Jelang Inggris Vs Kolombia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Laga seru babak 16 besar piala dunia masih berlanjut. Inggris kali ini akan berjumpa tim kuat, wakil Amerika Selatan, Kolombia yang disiarkan, Rabu (4/7/2018)

The three lions, sebelumnya lolos pada babak 16 besar sebagai runner up grup G. Sementara Kolombia juara grup H.

Laga ini akan menjadi duel sejumlah bintang kedua negara dan akan berlangsung ketat. Inggris tentunya kembali mengandalkan top skor sementara, piala dunia, Harry Kane. Sementara Kolombia tentunya berharap James Rodregues kembali tampil apik.

Namun menurut kiper tim Futsal Kancil BBK Pontianak, Joko Prastyo memprediksi, Inggris akan mengatasi Kolombia. Menurutnya Inggris kali ini memiliki ambisi untuk merengkuh trophy piala dunia.

"Prediksi saya Inggris, karena Inggris main nya kompak, mayoritas dihuni pemain muda," ungkapnya kepada Tribun, Selasa (3/7/2018)

Meski Kolombia pastinya tetap memiliki peluang apalagi dengan sejumlah pemain bintangnya, namun ia yakin kemenangan ada dipihak harry Kane Cs.

"2-0 untuk Inggris," pungkasnya