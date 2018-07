Kapolda Kalbar : Polri dan TNI siap Amankan Semua Tahapan Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengatakan Polri dan TNI siap memberikan kesempatan kepada KPU untuk menjalan seluruh tahapan pilkada serentak, pihaknya siap menjaga KPU dalam menjalankan tugasnya.

“Jika ada hal-hal yang harus bisa dilaporkan, maka laporakan kepada kami. Kita semua bertugas melakukan pengamanan agar KPU dapat menjalankan tugasnya dengan benar,” ujarnya.

Pihaknya juga mengikuti perkembangan tentang proses perhitungan yang saat ini tengah berlangsung di tingkatan kecamatan.

Silahkan semuanya mengawasi dan pantau proses perhitungan saat ini sudah terbuka.

“Teman-teman juga boleh silahkan pantau, masyarakat juga silahkan pantau. Tidak ada yang ditutup-tutupi semua terbuka. Nah kami dari Polri dan TNI akan mengamankan hal tersebut supaya semuanya berjalan dengan lancar. On the right track,” ujarnya.