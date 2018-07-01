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Rossi Terpuruk, Marquez Kian Mendominasi di Sesi WUP MotoGP Belanda

Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, kembali melanjutkan dominasinya saat sesi WUP (warm up) MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Belanda

Rossi Terpuruk, Marquez Kian Mendominasi di Sesi WUP MotoGP Belanda
Valentino Rossi dan Marc Marquez 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, kembali melanjutkan dominasinya saat sesi WUP (warm up) MotoGP Belanda di Sirkuit Assen, Belanda, Minggu (1/7/2018).

Pada sesi jelang balapan MotoGP Belanda, Marc Marquezberhasil menjadi pebalap dengan waktu putaran tercepat.

Pebalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil mengukir waktu putaran 1 menit 33,939 detik saat WUP MotoGP Belanda.

Hasil tersebut sekaligus melanjutkan dominasinya yang sejak sesi latihan bebas (free practice) konsisten mencatatkan waktu terbaik.

Adapun Marc Marquez juga berhasil merebut pole position saat sesi kualifikasi MotoGP Belanda, Sabtu (30/6/2018).

Posisi kedua menjadi milik Andrea Dovizioso (Ducati) diikuti Maverick Vinales (Movistar Yamaha) di posisi ketiga.

Sedangkan Andrea Iannone (Suzuki Ecstar) dan Jorge Lorenzo(Ducati) berada di posisi keempat dan kelima.

Sementara itu, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) yang berada di tiga besar saat sesi kualifikasi, kali ini meraih hasil kurang bagus saat sesi pemanasan.

Pasalnya Valentino Rossi hanya berada di posisi kesepuluh dan Cal Crutchlow satu setrip di bawahnya.

Balapan MotoGP Belanda, Minggu (1/7/2018), akan dimulai pada pukul 19:00 WIB dan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, TRANS7.

Berikut hasil lengkap WUP MotoGP Belanda:

Pos. Pebalap Tim Waktu
1 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'33.939
2 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'34.181
3 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha 1'34.371
4 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'34.407
5 Jorge LORENZO Ducati Team 1'34.475
6 Pol ESPARGARO KTM Factory Racing 1'34.534
7 Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'34.599
8 Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'34.647
9 Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'34.659
10 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'34.735
11 Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'34.740
12 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'34.760
13 Johann ZARCO Yamaha Tech 3 1'34.760
14 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'34.761
15 Bradley SMITH KTM Factory Racing 1'34.777
16 Aleix ESPARGARO Aprilia Gresini 1'34.783
17 Tito RABAT Reale Avintia Racing 1'34.956
18 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'35.090
19 Scott REDDING Aprilia Gresini 1'35.108
20 Hafizh SYAHRIN Yamaha Tech 3 1'35.164
21 Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'35.623
22 Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'35.832
23 Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'36.078
Tags
Valentino Rossi
Marc Marquez
MotoGP
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Editor: Rizky Zulham
Sumber: BolaSport.com
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