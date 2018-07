Bl 7-Day Reverse Repo Rate Naik 50 bps Menjadi 5, 25 Persen

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Respons Bauran Kebijakan Lanjutan untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 28-29 Juni 2018 memutuskan untuk menaikkan Bl 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 5, 25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50 0/0, dan suku bunga Lending Facilitysebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Kebijakan ini berlaku efektif sejak 29 Juni 2018.

Sebelumnya melalui Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 lalu memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga Deposit Facility (DF) sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga Lending Facility (LF) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, berlaku efektif tanggal 31 Mei 2018.

Kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front-loading, dan ahead of the curve Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas khususnya stabilitas nilai tukar terhadap perkiraan kenaikan suku bunga AS yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko di pasar keuangan global.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Agusman melalui siaran pers yang disampaikan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalbar menyampaikan Bank Indonesia meyakini kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan cukup baik dan kuat.

Tekanan terhadap stabilitas sejak awal Februari lebih karena tren kenaikan suku bunga AS dan meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengkalibrasi perkembangan baik domestik maupun global untuk memanfaatkan masih adanya ruang untuk kenaikan suku bunga secara terukur.