Setelah Manggung, Vokalis Green Day Buang Gitar Seharga Rp 84 Juta ke Air

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong baru saja mengadakan konser rahasia di Perancis.

Jadi, terdapat sebuah pesta privat yang dihelat oleh Live Nation di sebuah resort bernama Villa Alang Alang di Cannes, Perancis.

Kala itu (21/06/2018) Billie manggung bareng anaknya, Joey Armstrong dan gitaris touring Green Day Jason White.

Ketiganya manggung di sebuah panggung yang dibuat di atas kolam renang yang ada di Villa. Mereka membawakan lagu-lagu dari Ramones hingga David Bowie.

Menurut cerita yang diberitakan oleh Page Six, Billie melempar gitarnya setelah membawakan salah satu lagu paling terkenal milik Green Day, yakni Good Riddance (Time of your Life).

Salah seorang kru kala itu mengabarkan kalau gitar tersebut seharga 6,600 USD.

Katanya sih gitar itu cuma pinjaman, makanya kru panggung sangat kaget ketika Billie melempar gitar tersebut ke air.

Di atas panggung, Billie juga bercerita bagaimana ia bertemu dengan istrinya di Minneapolis, Amerika Serikat. Saat itu ia berusia 18 tahun.

Ia juga bercerita bagaimana dirinya dikeluarkan dari venue setelah melakukan lompatan dari panggung di konser Soundgarden.