Gerah Dikomentari Tentang Bentuk Tubuhnya, Marion Jola Curhat Begini di Instagramnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Marion Jola merasa gerah ketika dirinya mendapat komentar tentang bentuk tubuhnya.

Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan Instagram story-nya, Jumat (29/6/2018).

Dalam unggahannya itu, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengunggah screenshot.

Terlihat ia mendapatkan DM dari netizen berupa anjuran.

Netizen tersebut menganggap badannya menggemuk sehingga menyuruh Marion untuk berolahraga dan nge-gym.

"I know just please stop, everyone please Im on Diet bo worries kay?

(Aku tahu hanya minta tolong berhenti, semua orang tolong, aku sedang diet jangan khawatir okay?)

Semua suruhan diet dan kata-kata gendut, bagusan dulu, jangan gendut gendut saat ini itu sama sekali ngga membantu.

Masalahnya, ini lama lama mengganggu buat aku ngga bisa mikir lain, malah kepengaruh, just please stop, i know, im on diet, tiap hari nge gym, ga gampang, ga cepet oke?

Lama lama aku yang ngga kepikiran malah jadi kepikiran. Thankyou," tulis Marion dalam instagram storynya.

Unggahan Marion Jola (Capture Instagram)

