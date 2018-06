Ayo Barbeque Seru Setiap Malam Sabtu

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah bekerja seharian dengan rutinitas di kantor selama seminggu, ada baiknya untuk rehat sejenak di akhir pekan.

Bagi Anda yang belum punya rencana untuk hang out di malam ini, Barbeque-an saja di Hotel Aston Pontianak.

Anda bisa mengajak teman, kolega ataupun keluarga untuk menikmati Sajian Menu Western dengan aneka pilihan daging, seafood dan sayuran.

Baca: DPP Partai Golkar Harap Kalbar Dapat Berperan Terhadap Peningkatan Suara Golkar Secara Nasional

Baca: Resmi! Wayne Rooney Gabung di Klub MLS

Paket Barbeque ini sangat terjangkau yaitu Rp110.000,nett per Orang dan All You Can Eat.

Tidak hanya pilihan menu bakar-bakaran, tapi juga tersedia buffet lengkap mulai dari appetizer, main course hingga dessert.

Semua itu bisa dinikmati sepuasnya dengan harga istimewa di Majesty Coffee Shop dan Poolside Area Setiap Jumat malam (malam sabtu) mulai pukul 19.00 Wib hingga 22.00 Wib.

Selama Barbeque tamu juga akan diiringi dengan Live Music Acoustic Top 40.

“Selain itu ada Pool Bar yang siap melayani tamu dalam pemesanan aneka minuman pilihan, dengan promo diskon 10% untuk Minuman beralkohol di Pool Bar”, ujar Mulyoto selaku Assten Restaurant Manager Hotel Aston Pontianak.

Tunggu apalagi, Anda bisa lakukan pemesanan sekarang juga dengan menghubungi : 0561-761118 ext.2 atau bisa datang langsung ke Hotel Aston Pontianak, Majesty Coffee Shop di Lantai 1.