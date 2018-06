Vici Berharap Gubernur Kalbar Terpilih Bisa Terapkan Smart City Seperti Kota Pontianak 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tinggal menghitung hari, tepatnya pada, 9 Juli 2018 kita akan mendengar langsung pengumuman KPU mengenai siapa yang menang dalam Pilkada tahun ini.

Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn, mengatakan sejauh ini tidak semua calon (Gubernur) berkomitmen terhadap keterbukaan informasi.

"Padahal ketika melihat transparansi dan keterbukaan informasi, ketika Gubernur sudah menyuruh transparansi maka semua akan ikut, " katanya.

Vici berharap, siapapun nanti yang jadi Gubernur bisa mencontoh Kota Pontianak yang menerapkan Smart City.

"Dengan smart city, di Pontianak kita bisa tahu by name by address. Sehingga saya berharap ada komitmen yang serius karena kita menuji Kalbar yang terbuka, yang bersih dan itu butuh komitmen dari Gubernur yang terpilih," katanya.

Karena dengan transparansi itu, akan meminimalisir tindakan Korupsi, Kolusi hingga Nepotisme.

Meskipun Vici juga sadar bahwa menghapus total itu mustahil "minimal meminimalaisir. Ketika pemimpin terbuka masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan kontrol terhadap lembaga publik, " katanya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn,ST

"Karena masyarakat punya hak untuk tahu, dan hak itu diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi. Sejauh mana anggaran yang telah dikelola pemerintah, apakah benar digunakan untuk pembangunan atau tidak, masyarakat harus tahu," pungkasnya.