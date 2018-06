Tim Paling Sempurna di Kualifikasi Gugur, 4 Tim Play-off Eropa Justru Lolos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat tim yang melalui jalur play-off kualifikasi zona Eropa berhasil melewati fase penyisihan grup Piala Dunia 2018. Padahal beberapa tim yang tampil lolos langsung dari babak kualifikasi justru sudah gugur.

Fase penyisihan grup Piala Dunia 2018 sudah paripurna.

Dua laga grup G, Inggris versus Belgia dan Panama kontra Tunisa, menjadi laga penutup babak tersebut.

Baca: Laga 16 Besar Piala Dunia Pakai Bola Model Baru, Ini Makna dan Artinya

Baca: JADWAL Lengkap 16 Besar Piala Dunia, Diawali Laga Seru Argentina Vs Prancis

Sejumlah 16 tim sudah memastikan satu tempat di fase gugur.

Uruguay, Spanyol, Prancis, Kroasia, Brasil, Swedia, Belgia, dan Kolombia lolos sebagai pemuncak klasemen masing-masing grup.

Sedangkan Jepang, Inggris, Meksiko, Swiss, Argentina, Denmark, Portugal, dan Rusia melaju sebagai runner up grup.

Dari 16 tim tersebut terdapat 4 tim Eropa yang sebelumnya harus bersusah payah untuk memastikan satu tiket berlaga di Rusia.

Keempat tim tersebut adalah Kroasia, Swedia, Swiss, dan Denmark.

Bahkan Kroasia menjadi juara grup mengalahkan unggulan juara Argentina, sementara Swedia menjadi juara grup di mana Jerman gagal lolos.

Adapun Swiss lolos sebagai runner up grup E dan Denmarkrunner up grup C.