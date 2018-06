Nissan Hadirkan Kenyamanan di Saat Offroad

All New Nissan Navara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kenyamanan, Daya Tahan, Kemewahan dan Dipersenjatai segudang Fitur terdepan di kelasnya, itulah ciri khas yang tertanam di mobil Double Cabin 4x4 Pabrikan Jepang yang satu ini, bahkan saat ini Predikat The Best Double Cabin pun telah diraihnya, bukan hanya di Indonesia tetapi masuk kancah Internasional.

All New Nissan Navara meraih penghargaan 'Best Double Cabin' di ajang ASEAN Car of The Year Award, yang diselenggarakan grup media iCar Asia, Mobil123.com, dan Otospirit.com.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada All New Nissan Navara, yang sekaligus membuktikan keunggulan kendaraan ini. Tidak hanya unggul dengan kekuatan mesin dan chassis untuk medan on-road dan off-road,” kata Mr, Go Tji Fong, Nissan Ayani, Selasa (26/06/2018).

All New Nissan Navara dilengkapi dengan kemewahan dan fitur-fitur canggih seperti Electric Seat, Lampu depan LED, DRL, Intelligent Key, Start Button, Kamera Parkir, Compass penunjuk arah, Vehicle Dynamic Control dan Hill Start Assist yang membuat berkendara lebih mudah dan menyenangkan diberbagai medan.

Nissan Navara merupakan pemimpin pasar di segmen kendaraan Double Cabin untuk penggunaan pribadi (private segment). Nissan meluncurkan All New Navara dengan dua tipe, VL (private type) dan SL (fleet/commercial type). Sejak diluncurkan, All New Navara meraih berbagai penghargaan secara global dari berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Fitur seperti Vehicle Dynamic Control (untuk mencegah oversteer dan understeer saat berkendara) dan Hill Start Assist (membantu saat berada di tanjakan) bagian dari teknologi Intelligent Driving dari visi Nissan Intelligent Mobility, merupakan visi Nissan dalam mewujudkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pengguna.

Nissan Intelligent Mobility merupakan panduan visi global Nissan dalam menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan, lewat tiga pilar utama, yaitu Intelligent Driving, Intelligent Power, dan Intelligent Integration.

Saat ini, konsumen di Indonesia juga sudah bisa merasakan keunggulan Intelligent Mobility ini di beberapa kendaraan milik Nissan yang disematkan fitur seperti Active Ride Control, Active Trace Control, Active Engine Brake, Nissan Safety Shield, Xtronic CVT Advanced Technology, Hands Free

Power Door, dan Hill Start Assist.

“Kami senang teknologi ini diterima dan diapresiasi manfaatnya pada All New Navara, seperti yang direfleksikan lewat penghargaan ini. Navara juga merupakan bukti keahlian Nissan selama 80 tahun membuat kendaraan mobil yang handal”, ujar Go Tji Fong.

Sebelumnya, All New Navara juga memperoleh penghargaan 'Best Double Cabin' di ajang AutoBild Indonesia Award dan Mobil Double Cabin Paling Membahagiakan' berdasar hasil survei yang dilakukan Otomotifnet.

Di lingkup internasional, All New Navara pernah memenangi predikat International Double Cabin of The Year, dari International Double Cabin Award Eropa, dan “Double Cabin of The Year” dari Car Awards Group Inc. di Filipina.