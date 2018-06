Jarang Tampil di Layar Kaca, Aliando Syarief Muncul dengan Gaya Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor muda Aliando Syarief mulai terlihat jarang di layar kaca.

Ali, sapaan akrab Aliando sempat memutuskan untuk beristirahat akting alias vakum dari industri hiburan tanah air.

Aktor kelahiran 26 Oktober 1996 ini kemudian kembali membintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta pada November tahun 2017.

Namun di bulan Desember ia memutuskan hengkang dari sinetron tersebut karena dikabarkan tak lagi nyaman bermain di sinetron yang juga dibintangi Verrel Bramasta itu.

Sejak itu, kini wajah Aliando mulai jarang lagi terlihat.

Ditelusuri di akun Instagram-nya, Aliando terlihat hanya membagikan sejumlah potret saat ia berkunjung ke sejumlah tempat.

Belum diketahui apa kesibukannya kini.

Namun baru-baru ini, fotonya saat menghadiri gala premier film Rasuk diunggah oleh Casting Director MD Entertainment, Sanjay Mulani.

"Thank u @aliandooo for coming to Rasuk gala premier #rasuk #filmindonesia #premier #plazasenayan #instagram," tulis Sanjay sebagai keterangan fotonya yang diunggah pada Rabu malam (27/06/2018).

Tak disangka, foto yang terkesan biasa itu justru mendapat banyak komentar dari warganet.

