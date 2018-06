Anaknya El Barack Tanya Keberadaan Sang Ayah, Jessica Iskandar Diam Seribu Bahasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - El Barack Alexander putra sematawayang Jessica Iskandar nampaknya sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki yang cerdas.

Siapa sangka, dia sudah mulai menanyakan keberadaan sang ayah.

Dikutip dari YouTube The Hermansyah A6, Jessica Iskandar menceritakan saat putra sematawayangnya El Barack menanyakan dimana sosok ayahnya.

Jessica Iskandar yang kerap disapa Jedar itu mengaku sedih sekaligus kaget ketika mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut El.

"Where is my dad, mom?" kata Jedar.

Baca: Ulang Tahun ke-52, Ahok Ungkapkan Perasaannya dari Balik Jeruji Penjara

Baca: Portugal Vs Uruguay, Cristiano Ronaldo Cs Belajar dari Kegagalan Jerman

Hal tersebut terjadi saat dirinya El dan Jessica tengah santai bersama sambil menonton sebuah film kartun.

Film kartun tersebut adalah sebuah pertunjukan yang berkisah Peppa, babi betina antropomorfik, dan keluarga serta teman-temannya.

Usai menonton film tersebut sontak El menanyakan keberadaan ayahnya kepada Jessica.

"Kemarin sih yang bikin aku kaget, bikin sedih juga sih," jelas Jessica Iskandar.

"Aku lagi di rumah, lagi nonton tv, kita lagi nonton Peppa Pig. Peppa Pig-kan ada keluarganya gitu kan, tiba-tiba dia nanya sama aku gitu, 'Where is my dad mom?' (dimana ayah aku mah?)," tambahnya.

Baca: Jessica Iskandar dan Richard Kyle Diisukan Dekat, Ternyata Udah Bolak-balik ke Rumah

Baca: Jessica Iskandar Kenakan Gaun Simpel yang Harganya Selangit