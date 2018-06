Transaksi Non Tunai di SPBU Meningkat Tajam

Ketua Hiswana Migas Kalbar, Hendra Salam memberikan voucher hadiah pembelian BBM non tunai.

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Pertamina sejak 2017 lalu meluncurkan program penggunaan uang elektronik untuk transaksi pembelian bahan bakar di setiap SPBU yang ada di seluruh kota Pontianak, Kalimantan Barat.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sendiri dalam program mencoba membantu SPBU sebagai mitra dalam melayani transaksi lebih cepat.

Dalam mendukung Pontianak Go Cashless, BCA Kantor Cabang Pontianak mengadakan program voucher hadiah pembelian BBM non tunai. Simbolis penyerahan voucher kepada konsumen diberikan saat seremonial pembagian voucher hadiah BCA diselenggarakan di SPBU Kota Baru pada, Kamis (28/6/2018).

Program tersebut disambut baik oleh Ketua Hiswana Migas Kalbar, Hendra Salam. Program tersebut kata Hendra diharapkan bisa memicu masyarakat bertransaksi non tunai.

"Kami menyambut baik program ini. SPBU Kota Baru menggunakan kartu flazz sudah lama, BCA cukup konsisten dalam memasarkan flazz BCA. Dari awal kita melayani transaksi non tunai. Hari ini, transaksi flazz BCA lebih besar dari transaksi non tunai beberapa bank lain," ujar Hendra, Kamis (28/6/2018).

Ia mencatat terjadi perkembangan signifikan transaksi masyarakat menggunakan non tunai. Jika sebelumnya tidak tercatat adanya transaksi non tunai, saat ini transaksi non tunai di SPBU Kota Baru milik Hendra mencapai 40 persen dibandingkan keseluruhan transaksi.

"Harapannya masyarakat cepat menerima transaksi non tunai di SPBU, cashless sudah berjalan sejak 2017. Ini sudah jalan 1 tahun, di 2018 sangat tajam. resistensi masyarakat menggunakan kartu sudah lebih baik. peningkatan hingga 40 persen," ujarnya.