Tembus Penjualan 20 Ribu Kartu Flazz, BCA Bagi Voucher Hadiah Pembelian BBM

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen mendukung Pontianak Go Cashless. Salah satu program BCA Kantor Cabang Pontianak dalam mengapresiasi nasabah setia pelanggan SPBU yang konsisten bertransaksi non tunai dengan meluncurkan program voucher hadiah pembelian BBM non tunai.

Seremonial pembagian voucher hadiah BCA diselenggarakan di SPBU Kota Baru

pada, Kamis (28/6/2018). Dalam penyebaran kartu flazz, BCA juga bermitra dengan Bank Kalbar sebagai partner flazz agar pencapaian bisa melebihi target serta menjangkau dan mensukseskan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan pemerintah.

Kepala Kantor Cabang Utama Pontianak, Hartoyo mengatakan sejak April lalu, penjualan kartu flazz BCA sudah melampaui target untuk tahap awal dengan penyebaran kartu flazz tembus 10.000 kartu.

"Sejak diberlakukannya cashless untuk pembayaran di SPBU, BCA sedang patner dengan Bank Kalbar dan bank swasta lainnya. Saat ini kita sudah menyebar kartu flazz di Kalbar lebih dari 20 ribu kartu," ujarnya.

Program pembagian voucher hadiah BCA start 1 Juli sampai 31 Juli mendatang untuk konsumen SPBU di wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya. Pelanggan dengan minimal transaksi Rp250 ribu berhak mendapatkan voucher Rp25 ribu dengan pembayaran non tunai. Hadiah akan dibagikan langsung oleh petugas BCA yang sedang kunjungan ke SPBU.

Hartoyo mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada setiap masyarakat Kota Pontianak yang sudah percaya dan konsisten menggunakan uang elektronik flazz sebagai alat pembayaran non tunai.

"Tujuan program ini, kita ingin mengedukasi, memberikan insentif kepada pelanggan SPBU agar tetap konsisten menggunakan kartu flazz. Sebelum lebaran pelayanan bank sempat dihentikan sementara, sehingga pelanggan mungkin lupa dan kami ingin mengedukasi dan menggiatkan kembali pelanggan dengan kartu flazz. Jangan sampai pelanggan lupa dengan uang elektroniknya. Lewat program voucher kita mau mengintensif nasabah kita," ujarnya.